В Москве загорелся хостел

В Москве произошло возгорание хостела. В нем оказались заблокированы люди, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, сильный пожар вспыхнул в заведении «Магистрал» в 1-м Магистральном тупике. Mash пишет, что постояльцы хостела пытаются спастись, прыгая с четвертого этажа. Они выбрасывают матрасы через разбитые окна.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. На данный момент стало известно, что семь человек были спасены из огня, однако несколько человек получили травмы при падении с высоты.

В начале февраля сообщалось, что в Партийном переулке столицы произошел пожар в здании редакции «Известия». Дым распространился на несколько этажей здания.

Уточнялось, что возгорание началось в сауне фитнес-клуба, который расположен на третьем этаже здания. Также стало известно, что пожарная сигнализация не сработала во время возгорания. Сотрудники эвакуировались самостоятельно, когда почувствовали запах гари. Пожар в итоге был потушен.