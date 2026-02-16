Российский город ушел под воду

Улицы Воронежа на фоне потепления превратились в реки, автомобилям приходится буквально «плыть» по лужам, а некоторые жители не могут выехать из своих ЖК. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, в Воронеже температура воздуха поднялась до +3 градусов, что привело к резкому таянию снега. На улицах пробки, некоторые автомобили заглохли в воде.

«Больше всего жалоб поступает от жителей ЖК «Черёмушки». По их словам, они не могут выбраться с территории комплекса из-за ситуации на дорогах. Жильцы также уверяют, что к ним отказывается заезжать общественный транспорт», - пишет Shot.

При этом в городском общественном транспорте наблюдаются давки, а агрегаторы такси просят за поездку более 900 рублей, при том, что в обычное время на то же расстояние можно уехать в два раза дешевле, пишет «Блокнот Воронеж».

Специалисты дорожной службы продолжают откачивать воду c улиц Воронежа. Работы ведутся на 25 Января, Хасана и Малышевской, Ржевской. Завершена откачка воды в переулке Новый и на улице Калачеевской. Ночью город убирали 140 единиц техники, вывезено более 5 тысяч кубометров снега, отмечает воронежское издание «Мое! Online».

На кадрах, которые публикуют Telegram-канал и СМИ, видно, что машины с трудом преодолевают водные преграды, также по краям дорог и на самой проезжей части на ряде городских улиц образовалась «снегокаша».

Напомним, что сервиса Foreca прогнозирует на этой неделе два мощных снегопада в Москве, способных привести к повторению январского «снежного коллапса». При этом ожидается и резкое понижение температуры в Воронеже. В частности, по данным Gismeteo, 17 февраля в городе днем будет до -8 градусов.