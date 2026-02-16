Взрывы прогремели в украинском Кировограде

В украинском Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в своем телеграм-канале.

© ГСЧС Украины

По данным источника, в городе были слышны звуки взрывов. В 4:16 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

Уточняется, что взрывы были слышны в Кропивницком. Также ночью сообщалось о взрывах в Николаевской области. В Сумской области без света остался город Конотоп.

Российская сторона ранее заявляла, что наносит удары по военным объектам и инфраструктуре. В Кремле подчеркивали, что удары не направлены по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что остатки батальона 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который в СМИ называют «полком смерти», выведены из Сумской области после серьезных потерь.