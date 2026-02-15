В Нижнем Новгороде наледь с крыши убила девушку

В Нижнем Новгороде наледь с крыши упала на двух девушек, одна из них погибла на месте, сообщает региональное управление СК РФ.

«Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека)», – отмечают в ведомстве.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Варварской. С крыши многоквартирного дома сошла наледь и с большой высоты рухнула на людей.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Лянторе (ХМАО) снежная масса сошла с крыши крытого хоккейного корта «Штурм» прямо в тот момент, когда рядом играли пятеро детей.