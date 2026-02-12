Дроны атаковали Республику Коми

В Ухте, Республика Коми, произошло несколько взрывов. В городе объявлена беспилотная опасность, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации местных жителей, после атаки в промзоне начался пожар.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в Ухте эвакуируют ТЦ "Ярмарка", по всему городу воют сирены.

Официальной информации по пострадавшим и повреждениям инфраструктуры на момент публикации не поступало.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об эвакуации жителей поселка Котлубань из-за угрозы детонации боеприпасов на объекте Минобороны после ракетного удара ВСУ. Там в результате атаки начался пожар. Пострадавших среди гражданского населения нет, для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. В регионе впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Это вторая массированная атака на Волгоградскую область за последние двое суток.