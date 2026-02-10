В российском городе задержаны руководитель больницы и его дочь

В Нижнем Новгороде, как пишет NN.RU со ссылкой на телеграм-канал, связанный с силовыми ведомствами, задержали исполняющего обязанности главного врача больницы № 33 Павла Зубеева.

© Московский Комсомолец

Также, по данным источника, задержана заведующая офтальмологическим отделением, которая приходится Зубееву дочерью. СМИ попыталось получить комментарий в самой больнице, но в приёмной «сбросили звонок».

Известно, что Зубееву 70 лет. Больницу № 33 в Ленинском районе он возглавил в 2006 году. Он заслуженный врач России и почётный гражданин Нижнего Новгорода.

Между тем главред медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на источник в региональном министерстве здравоохранения отметил, что «в ГКБ проводятся оперативно-следственные мероприятия».