В мечети в Исламабаде прогремел взрыв

Взрыв произошел в мечети в Исламабаде, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные правоохранителей.

«В мечети в пакистанской столице Исламабаде в пятницу взорвалась бомба», - отмечает СМИ.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере девять человек.

Как сообщило издание Times of Islamabad, взрыв мог устроить террорист-смертник. Злоумышленника остановили на входе в здание.

