Московский бизнесмен погиб в Таиланде

Московский бизнесмен погиб на острове Самуи в Таиланде при попытке сделать селфи на краю смотровой площадки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело 35-летнего Ильяра Б. обнаружили туристы, которые также фотографировались на смотровой площадке «На Пхра Лан».

«Спасатели зафиксировали смерть на месте. Мужчина лежал лицом вверх с разбитой о камни головой и шеей. В руке — сломанная ветка. Рядом — сумка с двумя паспортами и ключом от отеля», — говорится в сообщении.

При этом правоохранители не обнаружили следов борьбы. По версии следствия, бизнесмен из России сорвался со склона.

Ранее в Паттайе при трагических обстоятельствах погиб российский турист — 41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. Его тело с признаками тяжелых травм было обнаружено в номере отеля в элитном районе Джомтьен.