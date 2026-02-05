В Новосибирской области обрушилась крыша школы

В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы в селе Репьево. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших в инциденте нет. В школе обучаются 130 детей, занятия на день отменены.

Как пояснил глава района Сергей Пыхтин, кровля была повреждена во время уборки снега. Власти пообещали в кратчайшие сроки провести ремонт.

Напомним, школу на 220 мест строили с 2022 года и ввели в эксплуатацию только в ноябре 2025 года.