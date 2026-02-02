Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Старом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Старый Оскол.

Глава региона показал последствия атаки в своём официальном Telegram-канале.

В результате удара одного из летательных аппаратов загорелось частное домовладение. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара.

Детонация второго беспилотника привела к разрушениям в жилых домах. Взрывная волна выбила остекление более чем в 10 квартирах трёх многоэтажек, также был повреждён припаркованный рядом автомобиль.

«Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков.

