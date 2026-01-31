Россинина убило дроном в приграничье

В Запорожской области России скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, инцидент произошёл в городе Васильевка. Местный житель 1993 года рождения находился в автомобиле, который был атакован FPV-дроном.

Мужчина с полученными ранениями был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

