Крыша остановки обрушилась на девушку в Подмосковье

Крыша остановки общественного транспорта в подмосковных Мытищах не выдержала тяжести накопившегося снега и рухнула на девушку. Инцидент случился возле жилого комплекса «Датские кварталы».

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили очевидцы.

— Утром (30 января — прим. «ВМ») стеклянная крыша автобусной остановки была цела, но на ней лежало очень много снега. За весь день убрать его не удосужились, и конструкция, не выдержав нагрузки, свалилась прямо на девушку, которая ждала маршрутку, — передает Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев.

Девушку вызволили из беды стоявшие рядом мужчины. Пострадавшей вызвали скорую. Девушку доставили в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.

В этот же день в Москве погибла женщина после того, как ей на голову упала глыба льда. Трагедия произошла у жилого дома на Хавской улице. По данным префектуры Южного административного округа столицы, женщина проигнорировала слова рабочих, которые чистили снег на крыше здания. Следователи возбудили уголовное дело.