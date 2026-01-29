Сухогруз терпит бедствие в районе Махачкалы

Сухогруз потерпел бедствие у побережья Махачкалы, судно оказалось на мели недалеко от городского порта. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель примерно в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Из-за волн высотой около двух метров вода начала поступать в трюм судна.

На место происшествия направили два буксира для оказания помощи. Предварительно, никто из членов экипажа не пострадал, передает Telegram-канал.

Ранее, 14 января, стало известно, что иранский сухогруз Rona терпит бедствие в Каспийском море. Береговым службам страны удалось спасти 14 членов экипажа. По предварительным данным, это граждане Ирана и Индии.

В декабре прошлого года танкер Kairos под флагом Гамбии потерпел бедствие у берегов Болгарии, в районе города Ахтополь, после атаки морского беспилотника ВСУ Sea Baby. По данным портала maritime.bg, на борту судна находятся десять человек, ситуация контролируется болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.

В Черном море около побережья Турции танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия». К судну отправили спасателей, береговую охрану, врачей и сотрудников других служб.