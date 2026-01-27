«Солист BTS» обманул российскую пенсионерку

Пенсионерка из города Дальнереченска в Приморском крае перевела мошенникам почти 650 тысяч рублей, поверив, что общается с солистом популярной корейской группы BTS. Об этом сообщила краевая прокуратура, передает РИА Новости.

Преступники, проанализировав увлечения 63-летней женщины в социальных сетях, вышли с ней на связь в мессенджере под видом ее кумира. От его лица они предложили ей помочь в открытии благотворительного фонда. Затем с женщиной связались якобы «представители таможни», которые потребовали оплатить налог для пропуска посылки с деньгами для фонда. На это пенсионерка перевела 325 тысяч рублей.

Позже мошенники под предлогом организации визита «артиста» в Россию и личной встречи с ним выманили у потерпевшей еще 317 тысяч рублей на оплату перелета и досуга. В ходе общения они использовали искусственный интеллект: женщина общалась по видеосвязи с человеком, выдававшим себя за певца и его переводчика.

После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, идут поиски причастных лиц.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что при взломе личных данных необходимо срочно заблокировать карты и обратиться в полицию.