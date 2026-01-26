В российском регионе загорелась мечеть

Пожар в мечети произошел в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Югре.

"Сегодня, около двух часов ночи, в Нягани на улице Ленина произошел пожар в мечети. Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано в 02:25 (00:25 мск). Причины возгорания устанавливаются. К тушению от МЧС России привлекались 5 единиц техники и 18 сотрудников.