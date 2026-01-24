В Краснодаре прогремел сильный взрыв. Пострадали четыре человека, в том числе механик, который в момент взрыва обслуживал автомобиль, пишет Telegram-канал Shot.

© Телеграм-канал Shot

Инцидент произошел в субботу, 24 января, в районе «Баскет-Холла» на улице Соколова.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон в автомастерской. Крыша двухэтажного здания разрушилась из-за взрывной волны.

На месте работают пожарные и врачи скорой помощи. Обстоятельства взрыва расследуются.