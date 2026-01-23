Мурманск и Североморск частично остались без света

Из-за непогоды в Мурманске и Североморске наблюдаются неполадки в электроснабжении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного центра Иван Лебедев.

По словам Лебедева, из-за сильных морозов на линиях электропередач в регионе стали накапливаться гололед и изморозь. Это стало причиной частичного отключения электричества в Мурманске и Североморске.

«По информации филиала Россети Северо-Запад, в нашем регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий», — написал он.

Лебедев также добавил, что социально значимые объекты могут быть обеспечены электричеством с помощью дизельных генераторов.

«Филиал Россети работает в режиме повышенной готовности: к восстановлению электроснабжения готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты будут обеспечены резервным энергоснабжением», — добавил Лебедев.

Ранее в России был установлен исторический максимум энергопотребления.