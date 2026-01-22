В элитном ЖК Москвы прогремел взрыв

На стройплощадке жилого комплекса «Остров» на улице Нижние Мневники в Москве произошел взрыв. По данным Mash, инцидент случился из-за разгерметизации пропанового баллона во время монтажных работ на крыше одного из корпусов.

На опубликованных кадрах виден столб дыма. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее в столичном бизнес-центре «Варшавская Плаза» произошло возгорание. Из окон вырывался открытый огонь. Пожар начался в кабинете №418 бизнес-центра. Причиной возгорания стало короткое замыкание, однако точную версию специалисты планировали озвучить позднее. Всех людей удалось эвакуировать. В результате пожара никто не пострадал.

В минувший четверг во время тренировки по тактике и стрельбе в учебном классе возник пожар. Попытки его потушить с помощью огнетушителя не увенчались успехом, огонь распространился на другие предметы. Затем прогремел взрыв гранаты.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что одна из пострадавших при взрыве в здании Министерства внутренних дел в Сыктывкаре скончалась.