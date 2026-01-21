ФСБ предотвратила теракт в Уфе

© Вечерняя Москва

В Уфе предотвращен теракт в отделе полиции, который планировали двое мигрантов. Об этом в среду, 21 января, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники были членами запрещенной в России международной террористической организации. Они собирали сведения об отделе полиции, приобрели оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства, а также начали его сборку.

При задержании главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, другой участник задержан, отметили в ФСБ. Пострадавших среди сотрудников и граждан нет, добавили в ведомстве. По месту проживания злоумышленников изъяли составные части СВУ.

В ФСБ уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по покушению на совершение террористического акта и участию в деятельности террористической организации, передает РИА Новости.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка.