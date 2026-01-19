Опубликованы кадры ограбления Лувра

Появились кадры ограбления парижского музея Лувр. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал TF1.

На опубликованной записи грабители распиливают витрины, а после доламывают стекла руками, забирая с собой музейные экспонаты. Вся «операция» злоумышленников составила всего четыре минуты.

Напомним, что Лувр ограбили утром 19 октября. Грабители украли восемь бесценных ювелирных изделий — похищенные драгоценности принадлежали королевским и императорским коллекциям Евгении, Марии-Луизы, Марии Амалии и Гортензии де Богарне. Злоумышленники пробрались в музей с помощью лестницы на автовышке, а после скрылись на скутерах.

25 октября правоохранители задержали двоих подозреваемых. 29 октября было задержано еще пять человек, однако только одного из них обвиняют в непосредственном участии в преступлении.