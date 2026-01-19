Число погибших при сходе с рельсов двух поездов в Испании возросло

Не менее 10 человек погибли в результате схода с рельсов 2 высокоскоростных поездов в Испании. Об этом сообщает издание EFE.

На месте продолжают работать пожарные и врачи скорой помощи. По информации журналистов, один из поездов перевозил более 300 человек.

Инцидент произошел в испанской провинции Кордова в воскресенье, 18 января. Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, который направлялся по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов, перейдя на соседний путь.

В тот же момент с этого пути сошел другой скоростной поезд LD AV 2384, двигавшийся из Мадрида в Уэльву. На фоне ЧП движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид – Андалусия было временно приостановлено.