Россиянин надругался над девятилетней дочерью

В Ясногорске Тульской области 33-летний мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей девятилетней дочери. По данным издания Tulapressa.ru, инцидент произошел в семье, где мать ребенка ранее была лишена родительских прав.

Предварительная версия следствия указывает, что страдающий наркозависимостью отец надругался над девочкой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

За это преступление закон предусматривает строгое наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.