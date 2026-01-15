Тело подростка нашли на стройке в российском городе

В Славянске-на-Кубани обнаружено тело подростка. Трагическая находка была сделана возле недостроенного торгового центра, расположенного на пересечении улиц Дзержинского и Красной. Об этом пишет тг-канал Kub Mash.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, на вид погибшему около 15-16 лет. Очевидцы сообщают, что незадолго до обнаружения тела они видели подростка на крыше этого здания.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, включая личность погибшего и причины его смерти. Расследование продолжается.