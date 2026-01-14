Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море

Береговые службы Туркмении спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, терпящего бедствие в Каспийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД.

В ведомстве пояснили, что в среду, 14 января, береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona.

«Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей», — отметили в МИД.

В пресс-службе уточнили, что в результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне.

По предварительным данным, в состав экипажа входили моряки из Ирана и Индии, россиян не было.