Наледь с крыши чуть не убила водителя легковушки

Житель Казани чуть не попрощался с жизнью. С крыши многоквартирного дома на улице Индустриальной обрушилась большая масса снега прямо на движущийся автомобиль. Мужчина в этот момент находился внутри машины, передает Mash Iptash.

По словам автовладельца, он в этот момент проезжал мимо дома. От удара снежной глыбы заднее стекло автомобиля пробило насквозь, и лобовое - полностью треснуло.

Мужчине невероятно повезло. Он не получил никаких травм. Однако его автомобиль, необходимый для ежедневной работы, получил серьезные повреждения. Из-за этого автовладельцу временно придется оставаться дома.

Журналисты связались с управляющей компанией, обслуживающей этот дом. В офисе пояснили, что ответственный инженер отсутствует, а остальные сотрудники не в курсе произошедшего.