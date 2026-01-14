Россиянка избила сотрудников ДПС при проверке автомобиля

В поселке Отрадное Ленинградской области инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем находился 43-летний водитель, чье состояние вызвало у сотрудников правопорядка обоснованные подозрения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

При проверке документов стало очевидно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако водитель попытался скрыться, отказавшись выполнять законные требования инспекторов. Для его задержания полицейским пришлось применить физическую силу и специальные средства.

В этот момент в конфликт вмешалась 38-летняя спутница водителя. Желая ему помочь, женщина в состоянии сильного эмоционального возбуждения набросилась на сотрудников полиции. Она нанесла стажам порядка серию ударов и повредила форменное обмундирование.

В результате оба участника инцидента были доставлены в 111-е отделение полиции ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области. В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям за управление автомобилем в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение полиции.

В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ее попытка помешать задержанию может привести к серьезным юридическим последствиям.