Россиянку облили кислотой при выходе из подъезда

В Екатеринбурге женщину облили кислотой на спуске в паркинг жилого комлекса (ЖК) на бульваре Владимира Белоглазова, 5. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания, нападение произошло утром 12 января. Неизвестный облил девушку едкой жидкостью из бутылки на лестнице, ведущей в подземную парковку. Нападавший, одетый во все черное, скрылся. Его личность и пол установить пока не удалось. Полиция начала проверку.

Соседи вызвали пострадавшей скорую.

«У нее вся одежда в крови была. Я не знаю от чего, может от разбитой бутылки. Все лицо было очень красное», — рассказала соседка.

По словам жильцов, в зоне происшествия отсутствуют камеры наблюдения. Они также отметили, что доступ к парковке имеют и жители соседних домов.

