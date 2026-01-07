На Онежском озере пострадали туристы

На Онежском озере в Карелии пострадали несколько туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают Западное межрегиональное следственное управление и «Мойка 78».

Лодка с туристами опрокинулась во время поездки на остров Кижи. Авария с судном на воздушной подушке произошла неподалеку от деревни Оятевщина.

По данным «Мойки 78», лодка почти добралась до берега, когда врезалась в деревья. Следователи сообщили, что маломерное судно опрокинулось «в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии».

Туристам помогли добраться до берега местные жители. По информации «Мойки 78», всего пострадали пятеро человек, трое из них госпитализированы. Следователи уточнили, что пострадал судоводитель и трое пассажиров (две женщины и мужчина).

Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью туристов. Следователи начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В начале января в Заонежье сгорел хивус (судно на воздушной подушке), доставлявший туристов на Кижи. Сообщалось, что возгорание возникло, когда владелец начал прогревать лодку.