В Адыгее предотвратили теракт против школьников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее, по подозрению в его подготовке задержан сторонник международной террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на стадии приготовления пресечен террористский акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - отметили в ЦОС.

В автомобиле задержанного, припаркованном около школы, изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (два тактических ножа) и флаг террористической организации.