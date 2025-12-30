В Петербурге осудили ОПГ «экстрасенсов»

В Петербурге вынесли приговор четырем «экстрасенсам», обманувшим несколько россиян с помощью схемы дистанционного «исцеления» и рекламы, сообщили в прокуратуре города.

Всего в преступной группе было четыре участника, они выдавали себя за экстрасенсов, их признали виновными в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

С августа 2021 по ноябрь 2017 года обвиняемые, действуя от имени центра парапсихологии, создали схему выманивания денег у доверчивых граждан. Они арендовали офис для колл-центра, размещали рекламу на радио и разработали инструкции для общения с клиентами. В сообщениях по телефону обещали дистанционно решить личные проблемы с помощью экстрасенсорики, биоэнерготерапии, гадания, астрологии и астрономии.

Потерпевшими по делу стали пять человек из Москвы, Перми, Кирова, Красноярска и Ставрополя. Причиненный ущерб составил около 3,5 млн рублей.

Суд приговорил Вадима Бочарова и Оксану Карпинович к четырем годам лишения свободы и штрафам по 300 тыс. рублей каждому, Артема Слесарева – к двум годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. рублей.

Константину Калинину назначили два года условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 200 тыс. рублей. Наказание осужденные будут отбывать в исправительных колониях общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба.

В 2020 году под суд отдали банду «экстрасенсов», обвиняемых в хищении более 45 млн рублей. По версии следствия, с февраля 2016 по апрель 2019 года соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Потерпевших психологически обрабатывали и навязывали им «магические услуги под угрозой ухудшения здоровья».