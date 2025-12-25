ФСБ пришла к главе Кронштадта Андрею Кононову. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Фонтанка.

По данным издания, российские силовики работают в кабинете руководителя города, их интересуют контракты компании получившей несколько крупных подрядов на благоустройство. Отмечается, что компания кратно нарастила портфель госзаказа.

Обыски в рамках дела о мошенничестве проходят в администрации Пензы

Ранее в Архангельской области начальника подразделения жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства обороны России отправили в СИЗО.