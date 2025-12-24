На Кубани пропал турист из Ярославля

Житель Ярославля пропал из гостевого дома в Темрюкском районе Краснодарского края, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

© СК

"Мужчина, не взяв предметов первой необходимости и ничего не сообщив родственникам, покинул гостевой дом, расположенный на улице Виноградной в поселке Кучугуры, его местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения жителя Ярославля в следственном отделе по Темрюкскому району СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Пропавшему 52 года. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и местонахождения мужчины.