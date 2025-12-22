Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Журналисты попросили представителя Кремля дать официальную оценку инцидента.

«Это страшное убийство, это покушение», — отметил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что спецслужбы моментально доложили президенту России Владимиру Путину об убийстве генерала.

«По линии спецслужб докладывают моментально», — уточнил Песков.

Раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве генерала

Ранее сообщалось, что 16 декабря в «Пантеоне защитников Отечества» в Подмосковье открыли бронзовый бюст генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему от рук украинских спецслужб в декабре 2024 года.