Электричка загорелась в подмосковном Электрогорске. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Как пишет канал, состав готовился к отправке в сторону Москвы. Судя по опубликованным кадрам, загорелась крыша поезда.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

В ноябре в Подмосковье произошел еще один такой же инцидент. В Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Пострадавших в результате пожара нет. Из вагона эвакуировали 30 человек.