Российский город остался без отопления

В Кемеровской области в результате аварии без отопления остался целый город. Об этом в Юрги Алексей Фомин.

Подачу ресурса ограничили в Юрге в ночь на 12 декабря. Большинство местных домов подключены к единственной в городе теплоэлектроцентрали. В результате возникшей на ТЭЦ «технической необходимости» подачу тепла снизили ниже температурного норматива, в то время как на улице 10-градусный мороз, температура в квартирах опустилась до 15 градусов тепла.

В течение дня три котла проблемной ТЭЦ были переведены на газ, еще один запустят позднее. Кроме того, на станцию доставили три тысячи тонн угля.

Ранее тепла и электричества лишились жители поселков Сокоч и Начики на Камчатке. Из-за сильных порывов ветра в селе Ивашка рухнула опора линии электропередачи.