В американском штате произошла стрельба

В американском штате Кентукки произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир, его слова приводит «Би-би-си».

«На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы будем делиться дополнительной информацией по мере ее поступления», — сказал чиновник.

Инцидент произошел в Университете штата Кентукки (KSU) в городе Франкфорт. Кампус университета был закрыт после сообщений о нападении.

По словам официальных лиц, подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Губернатор подтвердил задержание. Мотивы стрелявшего неизвестны.

26 ноября в США неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома. Двое сотрудников нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.