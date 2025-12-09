Самолет рухнул в российском регионе

В Ивановской области потерпел крушение самолет. По предварительным данным, это борт Министерства обороны, передает «112».

© СОЦСЕТИ

Как отмечает Telegram-канал, крушение произошло в Фурмановском районе. На борту самолета находилось семь человек экипажа. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Точные причины катастрофы пока установить не удалось.

Как уточняет РЕН ТВ, ссылаясь на источник, разбился самолет Ан-22.

13 ноября истребитель Су-30 потерпел крушение в Прионежском районе Карелии во время учебного полета. Инцидент произошел в лесной зоне недалеко от аэродрома. Оба члена экипажа погибли.

Действия пилотов рейса Москва — Пхукет оценили

11 ноября самолет С-130 разбился в муниципалитете Сигнахи, расположенном недалеко от грузино-азербайджанской границы. Воздушное судно пропало с радаров через 27 минут после взлета.