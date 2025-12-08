В Подмосковье горит здание администрации

В здании администрации городского округа Кашира в районе микрорайона-3 произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал Msk1.ru.

На кадрах можно увидеть, как из окон поднимается дым. Он валит на третьем этаже, уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Также подчеркивается, что на место ЧП прибыли пожарные.

В администрации проинформировали, что в 10:27 открытое горение удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне стало известно, что в Красноярске произошел взрыв. По информации пресс-службы краевого МЧС, в гаражном боксе на улице Солнечная, 12, вспыхнул пожар, сопровождающийся «хлопками от емкостей с бензином».

Вызов о возгорании поступил в 22:25 местного времени (18:25 по московскому времени). Пожарные службы локализовали огонь на площади 850 квадратных метров в 23:14. Согласно данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовика. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце ноября сообщалось, что в Москве на Пролетарском проспекте произошел пожар на шестом этаже жилого дома, в результате которого были спасены 16 человек. Спасатели применяли специальное оборудование для эвакуации людей с верхних этажей. Пожар был успешно потушен, однако два человека получили травмы. На месте происшествия работали 24 специалиста и семь единиц техники.