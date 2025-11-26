Российского генерала выпустили из СИЗО

Хамовнический суд Москвы изменил меру пресечения бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следователя подсудимого выпустили из СИЗО. Он будет находиться под домашним арестом.

Генерала Кувшинова обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в криминальной схеме, в результате которой было похищено из бюджета 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Вместе с ним по делу проходит его заместитель Ирина Кирсанова и трое фигурантов.

Генерал Кувшинов возглавлял военно-медицинскую организацию «9-й ЛДЦ» на Фрунзенской набережной с февраля 2019-го по май 2025 года. Он был арестован в августе по обвинению в мошенничестве, позже в отношении него было возбуждено новое дело о взяточничестве.