ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье

Беспилотники ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС (Газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован», — сообщил чиновник.

По словам Воробьева, элекстроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания. Для обеспечения теплоснабжения в округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. В К устранению огня привлечено 137 специалистов и 49 единиц техники.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших электростанций в РФ. Первый из нескольких объектов станции был открыт в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России). Основная часть электростанции была запущена в 1925 году, а затем претерпела несколько этапов модернизации.

6 ноября дроны ВСУ атаковали третью по размеру ГРЭС в РФ — Костромскую, расположенную в городе Волгореченске. На долю станции приходится около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии.