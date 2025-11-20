В Башкирии в наркодиспансере произошел пожар

Пожар произошел в ночь на четверг в наркодиспансере в Стерлитамаке в Башкирии, одного человека доставили в больницу с ожогами, сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратура организовала проверку по факту пожара в наркологическом диспансере в Стерлитамаке. По предварительным данным, в одной из палат на третьем этаже наркологического диспансера, расположенного по ул. Дружбы в Стерлитамаке, загорелся матрац. Из учреждения эвакуированы 72 человека, в том числе 62 пациента. В результате происшествия пострадал один человек, который с ожогами доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Прокуратура установит причины и обстоятельства инцидента, проверит соблюдение требований пожарной безопасности и правил пребывания пациентов в клинике.