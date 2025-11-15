Стрелков передумал подавать на УДО

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, передумал подавать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«В настоящий момент никаких прошений об УДО подавать не собираюсь», — заявил Стрелков.

Он также опроверг слухи о том, что осенью 2025 года его здоровье резко ухудшилось, и назвал свое состояние относительно стабильным.

Помимо этого, Стрелков рассказал, как устроен его день в колонии.

«Подъем, зарядка, завтрак. И так — шесть дней в неделю. Ужин в 16 часов, в 18 часов расчет, отбой в 22 часа, в выходной — прогулки, иногда бывает строевой смотр. Два раза в неделю баня», — описал свой распорядок экс-министр.

Стрелков добавил, что получил в исправительном учреждении диплом электрика, однако до сих пор трудится намеловщиком в швейном цеху.

РИА: слухи об ухудшении состояния Стрелкова не соответствуют действительности

24 декабря прошлого года Стрелков подал прошение об освобождении из колонии, однако в январе нынешнего года пожаловался на попытку срыва его УДО администрацией исправительного учреждения.