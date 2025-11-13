В Москве нашли «денежную» мину

Во дворе жилого комплекса «Мир Митино» на северо-западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, обмотанный десятирублевой купюрой. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что подозрительный предмет обнаружил один из местных жителей. Он его сфотографировал и прислал в общедомовой чат, а затем вызвал полицию. Место было оперативно оцеплено, дорогу и тротуар перекрыли.

Прибывшие к комплексу саперы проверили находку и не обнаружили опасности. По предварительным данным, это могла быть детская шалость на фоне случившегося в Красногорске.

Ранее девятилетний школьник из Красногорска пострадал от самодельного взрывного устройства. Предмет был спрятан под лежащей на улице денежной купюрой. Врачи смогли сохранить ему только мизинец на правой руке. В настоящее время он находится в стабильном состоянии в ДНКЦ имени Леонида Рошаля.