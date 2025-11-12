ФСБ разоблачила поставщика арестантов в российском СИЗО

В Забайкальском крае к шести годам колонии приговорили сотрудника местного СИЗО. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

© РИА Новости

По данным следствия, сотрудник за взятки поставлял арестантам различные запрещенные предметы, получая за это взятки. Зафиксировано 34 эпизода преступной деятельности. Уголовное дело в отношении осужденного расследовалось по статьям о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии замначальника местного ФСИН задержали из-за дорогого подарка.