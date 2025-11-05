Отравитель родственников из Подмосковья использовал соль

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, пытался лишить жизни мать своей невесты с помощью соли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, молодой человек подарил будущей теще рулет, кулич и соль, однако та вспомнила, что бабушка Миссюры говорила о странном привкусе соли. К тому же, женщина посчитала подарок плохой приметой и не стала его пробовать. Выяснилось, что в соли было лекарство для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Балашихинского отравителя задержали 19 июля 2024 года. Ему вменили расправу над двумя людьми — бабушкой и другом детства, а также покушение на семь человек: родителей, сестру, девушку и двух друзей. Сообщалось, что Миссюра подсыпал им яд в святую воду, кашу и куличи.