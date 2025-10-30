Лайнер с 200 туристами загорелся в Египте

Туристический лайнер Iberotel Crown Empress, отправившийся в круизное путешествие, оказался объят огнем на реке Нил в Египте. На его борту находилось больше 200 пассажиров, в какой-то момент люди начали сильно паниковать при эвакуации, сообщает издание VRT News.

Инцидент произошел вечером 28 октября во время выполнения рейса между Луксором и Эдфу. По словам одного из туристов, в момент пожара на борту творился «настоящий хаос». Часть пассажиров смогла выбраться в безопасное место по трапу, а другая часть даже не сумела покинуть расположение кают, но в итоге была спасена двумя небольшими лодками, рассказал очевидец событий.

Как уточняется, очаг пожара находился на нижней палубе. Огонь молниеносно охватил корпус и повредил жилые помещения. При этом пламя заблокировало основные пути эвакуации. Члены команды активировали аварийную сигнализацию и переместили всех путешественников на верхний уровень судна.

Сейчас стражи порядка выясняют все детали происшествия. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения работы электрооборудования в камбузе.

