Ураган «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина», ставший в 2005 году одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Соединенных Штатов, пишет газета Washington Post.

Ямайка — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии. Расположено в Карибском море, к югу от Кубы и к западу от Гаити.

«Ранее во вторник, когда погода начала ухудшаться, максимальная интенсивность шторма превзошла ураган «Катрина» 2005 года», — отметили журналисты.

По словам обозревателей, Ямайка за 174 года наблюдений впервые столкнулась со столь сильным ураганом.

В правительстве островного государства заметили, что сделали все возможное, чтобы подготовиться, предупредив, однако, об ожидаемом катастрофическом ущербе.

Напомним, что ураган «Катрина» обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Многими была раскритикована неэффективность действий властей США как на местном, так и на федеральном уровне.

Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку

Так, правозащитник Аджаму Барака в августе 2015 года, через 10 лет после катастрофы, заметил, что власти США не сделали ничего для восстановления уничтоженного ураганом Нового Орлеана. Он уточнил, что свыше 100 тыс. человек так и не смогли в него вернуться.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами заявил, что «Мелисса» стала одним из сильнейших ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений.