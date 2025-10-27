В Петербурге горит здание Лениздата

В Санкт-Петербурге горит здание издательства Лениздат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Причины пожара, как и информация о возможных пострадавших, пока не уточняется. Согласно сообщению издания, дым от пожара накрыл набережную Фонтанки. Кроме того, огонь вырывается из окон здания.

В сети также появились кадры очевидцев с места событий. На них можно увидеть, как пламя и обильный черный дым вырываются наружу из здания Лениздата.

Ранее в Москве потушили огонь в многоэтажном доме на Планерной улице.