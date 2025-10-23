В Москве задержан глава Агентства по страхованию вкладов

Гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Александр Щербак/ТАСС

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — утверждает собеседник агентства.

В АСВ отказались комментировать эту информацию.

Андрей Мельников занимался финансовым оздоровлением банков еще с 1990-х. После кризиса 1998 года для восстановления банков правительство и ЦБ сформировали Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АКРО). Мельников был членом группы, работавшей над его созданием, а затем стал заместителем генерального директора АРКО Александра Турбанова.

В 2004 году АКРО ликвидировали и вместо него создали Агентство по страхованию вкладов: в нем Мельников (как и его начальник) сохранил прежнюю позицию. Заместителем гендиректора АСВ он остался и после ухода Турбанова в 2012 году, теперь уже при Юрии Исаевом. В этой должности он курировал вопросы страхования вкладов, а также с 2014 года работу АНО «Фонд защиты вкладчиков».

В 2016 году, после почти 20-и лет работы над финансовым оздоровлением банков, ушел в другую сферу — стал министром экономического развития республики Крым. Однако ненадолго: спустя год работы, в декабре 2017 года, он покинул должность «по семейным обстоятельствам». На сайте АСВ сообщается, что Мельников награжден медалью Минобороны «За возвращение Крыма».

В 2019 году, после недолгой работы в Ассоциации банков России, Мельников вернулся в АСВ на пост первого заместителя гендиректора. В 2022 году был назначен главой агентства, сменив Юрия Исаева, который ушел на должность зампреда ЦБ.