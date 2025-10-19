В Приморье рыбака унесло в море, начались поиски

В Приморье рыбака ночью унесло на резиновой лодке в открытое море. Спасатели и волонтеры начал поиски, сообщает региональная общественная организация «Примпоиск».

Уже известно, что пропавший — 24-летний Сергей Вьюнник.

«18 октября 2025 года в ночное время во время рыбалки в районе пляжа ТМТ пропавшего унесло в море и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщают спасатели.

Во время рыбалки Сергей находился на светло-серой резиновой лодке.

Приметы мужчины: рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. В день исчезновения на нем были серая куртка, черные спортивные штаны, резиновые сапоги камуфляжной расцветки.

Спасатели попросили граждан обращать внимание на акваторию и побережье в районе залива Находка.